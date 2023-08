Messi e la guardia del corpo: «L'ex marine è la sua ombra», ecco chi è il suo bodyguard

Lionel Messi è da sempre abituato alla marcatura asfissiante degli avversari. Ma da quando è atterrato a Miami, il talento argentino non deve fare i conti solo con qualche ostico difensore... adesso a marcarlo a uomo ci pensa una guardia del corpo personale che lo segue ovunque.

Un dettaglio che non è certo passato inosservato, specie sui social dove i video della presenza costante del bodyguard sono diventati subito virali. «Lo segue come fosse la sua ombra», si legge nei tanti commenti apparsi sui social network e, in effetti, segue ogni spostamento della "pulce", anche quando si trova in campo.

Messi e il bodyguard

L'Inter di Miami ha ingaggiato un bodyguard per Messi, seguito passo passo anche quando è sul campo. Esperto di arti marziali, ex marine, sempre pronto a intervenire quando l'entusiasmo dei fan diventa eccessivo o molesto

La marcatura più tenacemente a uomo della sua carriera, Leo Messi l’ha trovata in America. E non è quella che il fuoriclasse argentino prova ogni volta che va sul campo. L’entusiasmo per lo sbarco in MLS di Messi è infatti grande, ma spesso per evitare problemi la passione (specie quando è eccessiva) va arginata.

Invasioni e abbracci molesti, selfie improvvisi e fuori luogo. E così l’Inter di Miami ha affiancato a Messi una guardia del corpo dal fisico imponente ed esperto di arti marziali che lo segue in ogni suo spostamento, fuori dal campo e non solo.

Chi è il bodyguard di Messi

Il bodyguard di Messi si chiama Yassine Chueko ed è un ex Navy Seal, uno dei corpi speciali Usa. «L'uomo forte non è il buon lottatore o il buon pugile: l'uomo forte è solo colui che si controlla quando è arrabbiato»: con questa descrizione, su Instagram, si descrive il bodyguard di Leo Messi.

E per fortuna che la guardia del corpo di Messi sa controllarsi quando si altera, visto il fisico che si è costruito in palestra.

La sua protezione personale è onnipresente. Quando Messi segna e viene abbracciato dai compagni, quando Leo scende dal pullman e corre il rischio di essere avvicinato da un tifoso, quando qualche fan invade il campo. Una marcatura davvero asfissiante, ma necessaria. La prima, forse, apprezzata dal fuoriclasse dopo anni e anni di carriera in cui ha fatto di tutto per liberarsi dalle marcature troppo stringenti.

