Mondiali femminili calcio, Rubiales si dimette dopo il bacio a Jenni Hermoso. Aperta inchiesta dalla Fifa

Luis Rubiales ha comunicato ai suoi collaboratori che domani si dimetterà dalla presidenza della Federcalcio spagnola. Lo scrive l'edizione online de El Pais. Le dimissioni arrivano dopo lo scandalo del bacio in bocca alla calciatrice fresca campionessa del mondo, Jenni Hermoso, ai Mondiali di calcio femminili.

L'uomo ha abbracciato la giocatrice e per poi stamparle un bacio sulle labbra, presumibilmente preso dall'euforia della vittoria. Un comportamento che ha scatenato una valanga di critiche in patria e fuori. In una diretta Instagram successiva, durante i festeggiamenti nello spogliatoio, la giocatrice aveva dichiarato: «La cosa non mi è piaciuta».

Mondiali femminili alla Spagna, bufera sul presidente Federcalcio dopo il bacio alla calciatrice

Le dimissioni

La decisione è stata presa nelle ultime ore, al termine di un confronto con il suo staff e sollecitato da diversi presidenti dei comitati locali, alla vigilia di una assemblea straordinaria della Federazione che si annunciava molto difficile per lui.

L'intenzione di Rubiales - prosegue El Pais - non era quella di dimettersi, ma il susseguirsi di critiche e la perdita di sostegno nel mondo del calcio delle ultime ore, si pensi alle indagini avviate dalla Fifa, lo hanno convinto a mollare alla luce della bufera per il suo bacio sulla bocca, forzato e senza consenso, alla giocatrice Jenni Hermoso, durante la cerimonia di premiazione dei mondiali a Sidney.

