Scandalo ai Mondiali, il presidente della Federcalcio spagnola bacia Jenny Hermoso: scoppia la polemica

Scandalo ai Mondiali di calcio femminili. La vittoria della finale di Sydney ha macchiato la festa delle Furie Rosse. La Spagna, infatti, ha battuto l'Inghilterra per 1 a 0 grazie a una rete dell'esterno del Real Madrid, Olga Carmona Garcia. Ma qualcosa in queste ore sta togliendo l'attenzione dal trionfo.

Un episodio che ha scatenato una serie di polemiche e che vede protagonista il presidente della Federcalcio spagnola: Luis Rubiales. Il numero 1 della Federcalcio, infatti, a pochi secondi dalla premiazione delle calciatrici ha baciato in bocca una giocatrice.

Il bacio che fa discutere

Sui social è diventato virale un video che riprende Luis Rubiales festeggiare insieme a Jenni Hermoso.

Un comportamento che scatenato una valanga di critiche in patria. In una diretta Instagram successiva, durante i festeggiamenti nello spogliatoio, la giocatrice ha detto: «La cosa non mi è piaciuta».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 21:25

