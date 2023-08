Juventus, incidente tra il bus e un'auto della polizia: i calciatori raggiungono lo stadio a bordo di pulmini

di Redazione Web

Piccolo incidente per la Juventus. La nuova stagione dei bianconeri inizia con un imprevisto davvero insolito. Durante il viaggio della squadra verso lo stadio dell'Udinese, dove stasera è in programma il match fra le due formazioni.

Il bus, con a bordo calciatori e staff, si è scontrato con un'auto della polizia che stava scortando il club fino a destinazione. Il tamponamento è avvenuto lungo la tangenziale che conduce nel capoluogo friulano.

Roma, i tifosi dimenticano il “signor” Matic: il bimbo cancella il nome sulla maglia

Mondiali femminili di calcio, Spagna campione: battuta 1 a 0 l'Inghilterra

Juventus, l'incidente verso Udine

Come ha segnalato la Questura di Udine, l'incidente non ha causato feriti, ma il pullman è rimasto danneggiato a tal punto da non poter essere utilizzato. Per questa ragione in sostituzione sono giunti sul posto alcuni pulmini sui quali sono stati trasferiti i giocatori e lo staff.

Tutti sono giunti in tempo allo stadio per disputare la partita, ad eccezione di attrezzature tecniche che hanno avuto un lieve ritardo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA