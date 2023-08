Mondiali femminili alla Spagna, bufera sul presidente Federcalcio dopo il bacio alla calciatrice: «Deve dimettersi», ma lui chiede scusa

di Redazione web

Un bacio sulla bocca a Jenni Hermoso, giocatrice della nazionale femminile di calcio della Spagna, che ha vinto i mondiali, e scoppia la polemica. A darlo è stato il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, durante la cerimonia di premiazione. In Spagna dalla politica e dai media sono piovute le accuse di violenza sessista ed in molti hanno già chiesto le dimissioni di Rubiales.

Chiedono le dimissioni

A dar voce alle proteste anche il ministro dell'Uguaglianza, Irene Montero, che ha bollato il gesto come "una forma di violenza sessuale che le donne subiscono quotidianamente e fino a ora invisibile". Anche il ministro dello sport e della cultura, Miquel Iceta, ha protestato contro il presidente della Federcalcio a cui ha chiesto spiegazioni e scude pubbliche.

D'altronde la stessa Hermoso, a caldo sui social, aveva detto di non aver gradito il bacio, ma a freddo, in una nota diffusa dalla Federazione aveva poi considerato che era "stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per la gioia immensa che dà vincere un Mondiale.

Polemica anche in Italia

Pesante il commento anche in Italia, tra cui l'ex calciatrice azzurra Carolina Morace: "Le dimissioni di Rubiales sono necessarie e, se non arriveranno, è giusto che gli sponsor risolvano i contratti pubblicitari in essere con la Federazione Calcio Spagnola".

Le scuse

Dopo la bufera, lo stesso Rubiales ha cercato di smorzare i toni: "Sicuramente mi sono sbagliato. Devo ammetterlo, perché in un momento di massima effusione, senza cattive intenzioni, senza malafede, quello che è successo è successo, molto spontaneamente...Se ci sono persone che si sono sentite danneggiate, devo scusarmi, non c'è altra opzione".

