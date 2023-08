Lana del Rey, panico al concerto: ressa e maxi-caduta durante lo show. Cosa è successo

Una brutta sorpresa per i fan della cantante Lana del Rey, mentre stavano cantando al suo concerto a Città del Messico. Durante l'esibizione della popstar al Foro Sol della città messicana, infatti, alcuni spettatori che si trovavano proprio sotto al palco, sono caduti all'improvviso e all'unisono. Subito si è scatenato il panico tra i presenti, caduti a terra come pezzi del domino, mentre lo show andava avanti.

Gianni Morandi, concerto a sorpresa sull'aereo di linea: «Ma le sapete tutte...». Il video è virale

Secondo alcuni testimoni, la caduta sarebbe stata provocata da un giovane, che nel tentativo di avvicinarsi al palco per vedere da vicino la sua beniamina, avrebbe provato ad infilarsi tra la gente, scatenando una discussione con altri fan e di conseguenza una lite che avrebbe fatto cadere diverse persone nel pubblico.

Another Footage of the alleged mysterious energy wave hitting the crowd from a different angle at the Lana Del Rey Concert Mexico, 15th Aug 😳



What do you think that happened here? #LanaDelRey #Energywave #Mexico #Music #Concert pic.twitter.com/SYfTYPSBNR