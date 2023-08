Michael Schumacher, all'asta 160 cimeli appartenuti al pluricampione di F1: il casco del 1994 vale oltre 50mila euro

di Redazione web

La vita sportiva di Michael Schumacher in un'asta con 160 oggetti, appartenuti al 7 volte campione del mondo di Formula 1, e messi in vendita da Sotheby's. La collezione, il cui valore è stimato in oltre 1,5 milioni di euro, comprende oggetti della famiglia Schumacher, cioè di tutti e tre i piloti: Michael, Ralf, il fratello minore e Mick il figlio del pluricampione, che sta percorrendo la stessa strada di suo padre, scrive il Corriere della Sera.

Il celebre casco di Michael Schumacher

L'asta comprende un totale di 75 lotti, tra cui il pezzo di maggior valore economico è il casco appartenuto a Michael, che risale al 1994, quando vinse il suo primo mondiale con la Benetton di Flavio Briatore. Tra gli oggetti ci sono diversi caschi, tute da corsa, guanti, stivali, cappellini e persino bottiglie di champagne, che provengono dalla collezione di un grande fan giapponese, che ha accumulato decine e decine di oggetti in circa 30 anni.

L'epoca Benetton

Schumacher vinse i primi due campionati del mondo, nel 1994 e 1995 correndo con la Benetton, ma tra i 160 pezzi da Sotheby's ci sono anche i caschi di quando da ragazzo correva sui kart in Germania, fino al debutto in Formula 3 nel 1989.

Per i collezionisti italiani, l'oggetto di maggior pregio, almeno dal punto di vista del valore sentimentale, è la tuta Ferrari autografata del 2003, che Schumi indossò al Gran Premio d'Italia a Monza, quando ottenne la pole position e vinse nel tripudio generale.

La bottiglia firmata da Senna

Tra i memorabilia anche una bottiglia di champagne che firmarono due celebri piloti e campioni, il brasiliano Ayrton Senna e Alain Prost, durante il campionato di F1 nel 1989 che avrebbero un valore di oltre 8 mila euro.

