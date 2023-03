Michael Schumacher, Eddie Jordan svela le condizioni dell'ex campione della Ferrari: «Lui è lì ma non c'è»

«Michael Schumacher è lì, ma non c’è». Eddie Jordan, 74 anni, fondatore della scuderia per cui ha corso anche il sette volte campione del mondo, rivela le ultime notizie sulle condizioni di salute dell'ex pilota di Formula 1 cinque volte campione del mondo con la Ferrari (più altri due titoli iridati con la Benetton) in coma da 10 anni dopo un'incidente sugli sci. Jordan ha lanciato Schumacher senior, e ora è vicino al figlio Mick: «Il motivo per cui mi sento molto vicino a lui è perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia — ha detto al sito OLBG —, lui è lì ma non c’è».

Come sta

C’è sempre stato molto riserbo sulle condizioni di salute di Schumi dopo l’incidente sugli sci a Meribel di nove anni fa. Jean Todt, uno dei pochi che ogni tanto ha il permesso di andarlo a trovare, ha raccontato che Michael segue le gare di F1 in tv. Il figlio Mick ha detto che vorrebbe parlare con lui di sorpassi e frenate, lasciando intendere le difficoltà a comunicare del padre. «Non ho mai dato la colpa a Dio — spiegava in lacrime la moglie Corinna nel documentario uscito nel 2021, titolo «Schumacher» — per quello che è successo quel giorno. Michael mi manca ogni singolo giorno, manca a tutti. È ancora qui, è diverso, ma ci dona tutta la sua forza». «Continua a lottare», ripete la figlia Gina Maria. Michael è presente, ma in modo diverso.

L'incidente in montagna

Era il 29 dicembre 2013 quando Michael Schumacher, nel corso di una sciata a Méribel, in Francia, cadde durante un fuoripista: nell'urto il Kaiser sbatté la testa violentemente contro una roccia che, nonostante il casco, gli procurò un grave trauma cranico ed emorragia

