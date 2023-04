«Michael Schumacher, la prima intervista»: l'annuncio choc del magazine tedesco. Fake creato dall'intelligenza artificiale

di Redazione web

Ecco la prima intervista realizzata dall'intelligenza artificiale, ma spacciata per vera. Una fake news, di cattivo gusto, quella del settimanale tedesco Die Aktuelle che sulla copertina mette un'immagine sorridente del campione di F1, Michael Schumacher, con la scritta: «La prima intervista», come a lasciare intendere che il pilota si sia rimesso dal suo incidente avvenuto nel 2013 ed abbia scelto il magazine per parlare al pubblico.

Articolo falso

Sulle condizioni di salute di Schumacher, infatti, non si sa praticamente nulla o comunque pochissimo, perché da dieci anni c'è un muro di silenzio sulle condizioni dell'ex campione della Ferrari. Ma la scelta editoriale del settimanale, che sicuramente ha ottenuto l'effetto desiderato, la curiosità, non è stata per nulla apprezzata dalla famiglia Schumacher che ha deciso di denunciare il tabloid tedesco.

Venduto come esclusiva

Infatti in copertina c'è scritto “sensazionale a livello mondiale!” e solo in caratteri più piccoli “sembra ingannevolmente reale“, accompagnato dall’immancabile “cosa c’è dietro”. I redattori del settimanale hanno realizzato un'intervista simulando una vera conversazione con l’ex pilota usando l’intelligenza artificiale character.ai, ma molte domande e risposte sono costruite per far credere al lettore che a parlare sia proprio il sette volte campione del mondo di F1. Tra l'altro l'articolo non è firmato da alcun giornalista della redazione.

Notizie frammentarie

