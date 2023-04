Sarah Felberbaum e la depressione, la moglie di Daniele De Rossi confessa: «Mi facevo del male fisico. Dopo anni ne sono uscita»

di Redazione web

Sarah Felberbaum, attrice, modella e conduttrice televisiva di origini britanniche, e in più moglie dell'ex calciatore Daniele De Rossi, si è raccontata in un’intervista a “Oggi” del suo passato, legati a depressione e disturbi alimentari. «So cosa significa la depressione, ho avuto problemi con il cibo, e ho impiegato anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché. È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio», ha raccontato l’attrice, parlando del figlio Noah, il secondogenito di 6 anni.

Sarah Felberbaum e la depressione: la confessione

«A volte pensi di essere invisibile e che la gente non veda quanto stai soffrendo. L'unica persona che se n'era accorta e me lo aveva detto era stata mia suocera. Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice, ma mi avevano fatto una proposta e mi è mancato il coraggio di dire no. Avrei dovuto prendermi del tempo. Ogni tanto torno ancora dallo specialista ma il brutto è ormai archiviati».

L'aiuto (fondamentale) del marito

Ad aiutarla in questo percorso è stata anche la presenza di suo marito, Daniele De Rossi, con il quale ha costruito un rapporto incredibilmente forte, ma sul quale inizialmente non ci avrebbe scommesso: «Quando l’ho conosciuto ho detto: “Vabbé, un calciatore, non può essere”, e invece dopo più di dieci anni eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici».

La storia d'amore con De Rossi

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi vivono un'intensa storia d'amore dal 2011. La primogenita Olivia Rose è nata il 14 febbraio del 2014, e il 23 dicembre del 2015 l'attrice e l'ex calciatore erano convolati a nozze alle Maldive, per poi coronare il loro amore il 3 settembre del 2016 con la nascita del secondogenito Noah. Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum come Beckham e Victoria: per i figli scelgono il rugby Sarah Felberbaum sarà la protagonista il 25 aprile del film tv su Tina Anselmi. Il biopic, diretto da Luciano Manuzzi, racconterà la vita della politica, prima donna ministra eletta in Italia nel 1976. «Mi sarebbe piaciuto essere lei. Ma non ho un quarto della sua forza, del suo carattere… Spero che questo film ricordi, o insegni, che la battaglia per la parità non è nata adesso ma ha origini antiche. Deve dare a noi donne la spinta a non mollare mai».

