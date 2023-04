Scheletro di T-Rex vecchio 65 milioni di anni venduto all'asta: il prezzo è da capogiro

Cosa non si fa per uno scheletro di Tyrannosaurus Rex. Le ossa del dinosauro, reso pop da Jurassic Park, possono vantare fan milionari disposti a dare fondo ai loro risparmi per farne bella mostra in casa, a patto che si abbia uno spazio talmente grande da poter ospitare i 3,9 metri di altezza e gli 11,6 di lunghezza. L'esemplare in questione è stato battuto dalla casa svizzera Koller a 5 milioni e 600 mila euro, la prima vendita di questo tipo in Europa.

Primo in Europa

Il T-Rex, ribattezzato Trinity, in realtà è il risultato di un assemblaggio "costruito" con i resti di tre differenti Tyrannosaurus, rinvenuti negli Stati Uniti fra il 2008 e il 2013, appartenente ad un collezionista americano, ma ora acquistato da un europeo, ovviamente anonimo, che colleziona dinosauri e arte moderna.

Vecchio dinosauro

Lo scheletro ha un'età di tutto rispetto, tra i 65 e i 67 milioni di anni e secondo la casa d'aste Koller, il livello di conservazione è «incredibilmente buono». Si tratta di un fossile originale ben restaurato, con oltre il 50% di materiale osseo originale.

Fino al 2021 sono stati ritrovati unicamente 32 esemplari di T-Rex fossilizzati, la maggior parte dei quali senza cranio, un numero minuscolo rispetto alla quantità di T-Rex probabilmente esistita durante il loro regno lungo due milioni di anni. Gli esemplari di dinosauri rinvenuti sono quasi tutti sono esposti nei musei.

Rarità

Quello che si aggiunge alla rarità e unicità di Trinity è il teschio incredibilmente conservato, che proviene da un unico esemplare. «Questo è qualcosa di molto fragile e molto raro», ha affermato il consulente scientifico e consulente Nils Knötschke, uno dei principali preparatori di fossili professionisti al mondo. «In generale, i teschi di dinosauro sono piuttosto rari; sono tra i componenti più preziosi. Le ossa del cranio dei dinosauri spesso non sono fuse insieme e si staccano facilmente l'una dall'altra. Quando i dinosauri morirono nel Giurassico o nel Cretaceo, spesso perdevano la testa durante la deposizione».

