«Un satellite sta cadendo sulla Terra»: Italia a rischio? Ecco cosa dice la Nasa

L'Italia non è più tra le zone considerate a rischio per la possibile caduta di frammenti di Rhessi, il piccolo satellite in disuso della Nasa in rientro incontrollato sulla Terra. Lo indicano le ultime previsioni elaborate dall'americana Aerospace Corporation. Rhessi, non più operativo da cinque anni, si dovrebbe disintegrare in gran parte per l'attrito con gli strati dell'atmosfera, ma la stessa Nasa avverte che alcuni frammenti metallici potrebbero sopravvivere al rientro.

Impatto imminente

Gli esperti hanno anche rivisto l'orario dell'impatto con l'atmosfera, che dovrebbe avvenire il 20 aprile con un pò di anticipo rispetto a quanto previsto nei giorni scorsi: non più alle 3:00 ora italiana, ma all'1:00, con un margine di incertezza di circa tre ore.

«Il rischio di danni per chiunque sulla Terra è basso, approssimativamente pari a uno su 2.467», spiegano gli esperti della Nasa che stanno monitorando la situazione insieme al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Nasa minimizza

Il satellite pesa meno di 300 chilogrammi e non è tra i più grossi detriti spaziali in caduta sulla Terra. «Cose così piccole bruciano nell'atmosfera una volta alla settimana, dunque non è un grosso problema», commenta su Twitter l'esperto di meccanica celeste Jonathan McDowell dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

«Questa caduta rappresenta un evento poco significativo, perché detriti di queste dimensioni cadono piuttosto frequentemente», spiega all'Ansa Luciano Anselmo, ricercatore presso l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'Alessandro Faedo' del Cnr (Isti-Cnr) ed esperto in dinamica spaziale.

