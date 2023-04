Ita Airways, le regole per il personale: barba curata, niente tatuaggi e vietate foto sui social

di Redazione web

Un vero e proprio vademecum per steward e hostess della compagnia italiana Ita Airways, che detta la linea di abbigliamento e comportamento. Che gli italiani siano un punto di riferimento nella moda e nell'abbigliamento è ormai noto, e l'azienda di trasporto aereo ha deciso di fissare dei paletti diffondendo un codice estetico per il personale a contatto con il pubblico, che l'azienda chiama "lookbook".

L'obiettivo è far sì che i dipendenti abbiano «un aspetto impeccabile, elegante, in linea con i valori di Ita Airways», perché «le nostre uniformi non sono abiti da lavoro: sono un modo per portare nel mondo lo stile».

L'uniforme

Va indossata solo in servizio, lungo i tragitti di andata e ritorno dal lavoro e in occasione di altri impegni organizzati dalla Compagnia, perché «il personale in uniforme rappresenta l’immagine della compagnia, per questo la divisa va indossata in modo impeccabile in ogni circostanza e luogo».

Non si fuma, non si beve, non si mangia

Con la divisa non si può fumare in pubblico o in presenza di passeggeri, stare a braccia conserte o tenere le mani in tasca, non si possono consumare bevande o cibi, nemmeno masticare una gomma. Vietato poi indossare cuffie, tenere apparecchiature elettroniche come i telefonini fissate visibilmente all'uniforme o appese al collo. E sui social niente foto in divisa con il brand Ita Airways.

Niente tatuaggi

Non sono consentiti piercing visibili sulla lingua, alle sopracciglia, al naso e alle orecchie, eccetto il classico foro ai lobi. Non sono consentiti tatuaggi visibili e nemmeno gioielli dentali. Gli occhiali da vista, o da sole, devono avere uno stile professionale e sobrio, non vanno indossati sulla testa o appesi agli abiti e non vanno mai indossati all'interno degli edifici dell'aeroporto. Divieto assoluto di orecchino per gli uomini.

Barba e capelli

La barba deve essere rasata o va curata quotidianamente, ben pettinata, sagomata, non più lunga di 5 millimetri. Il pizzetto deve essere corto e ben curato. I baffi devono essere corti e di foggia classica. Divieto di pizzetto senza baffi, la barba senza baffi, la mosca sotto il labbro. Capelli sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire il viso e gli occhi. La ricrescita dei capelli tinti non deve essere visibile. Il taglio degli uomini dovrà essere corto e ordinato.

Scarpe

Modello classico con tacco, di pelle nera, tomaia liscia, con lacci, senza ornamenti. Possono essere indossati i mocassini modello college liscio, stivaletti tacco basso con zip. Non sono consentite scarpe sportive, anche se di colore nero, per esempio le sneakers.

Le valigie del personale

Il personale che viaggia, poi, non può utilizzare valigie qualsiasi: sono consentite solo sobrie, di colore scuro, blu, nero o grigio, devono essere prive di adesivi o decorazioni e non si possono portare zaini, sacche o borse sportive.

