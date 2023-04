«Buon pomeriggio ragazze», il saluto della prof è considerato discriminazione di genere: licenziata

di Redazione web

«Buon pomeriggio ragazze», il saluto dell'insegnante in una scuola privata inglese che ha dovuto scusarsi con le studentesse, dopo che alcune si sono lamentate della discriminazione di genere. L'istituto femminile inglese, molto facoltoso, la cui retta ammonta a 20 mila sterline all'anno, ha chiesto alla professoressa di filosofia - responsabile del saluto - di chiedere scuse alle allieve, perché non tutte si sono riconosciute come donne.

La protesta in classe

Il giorno seguente le studentesse hanno scritto tutti i loro nomi e pronomi alla lavagna, mentre una del gruppo ha usato il pronome al plurale, che non identifica il genere. L'insegnante ha rifiutato di usare il pronome che non si riferiva al sesso biologico, ha scritto The Mail on Sunday, ma sotto pressione dalla dirigenza della scuola ha dovuto scusarsi.

Insegnante licenziata

Dopo le scuse, l'umiliazione di venire allontanata dalla scuola, perché l'ufficio del personale non le ha rinnovato il contratto al termine del periodo.

Lunedì 17 Aprile 2023

