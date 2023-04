Mike Tyson torna sul ring, nuovo match contro Holyfield? «Perché no, dipende da quanto pagano»

di Redazione web

Non è mai troppo tardi per tornare a combattere sul ring di pugilato per Mike Tyson. A dirlo è lui stesso in un'intervista a Tmz Sports, in cui ha aperto alla possibilità di indossare di nuovo i guantoni se l'occasione fosse quella giusta. E per occasione, l'ex campione dei pesi massimi intende, l'ingaggio economico.

Questione di soldi

Tyson, che nel 2020 ha combattutto contro Roy Jones Jr, perdendo, vorrebbe sfidarlo di nuovo, alla ricerca di una rivincita. L'ex pugile, oggi 56enne ha detto candidamente: «Potrei essere convinto». E se invece sul ring ci fosse il suo ex rivale numero 1, Evander Holyfield?

Sul ring in Arabia Saudita

Stessa risposta per Tyson, che ovviamente non ha detto per quale cifra sarebbe disposto ad indossare pantaloncini e guantoni, ma qualcuno disposto a pagare bene, potrebbe esserci. Alcune persone in Arabia Saudita che vogliono «che io faccia queste cose, ci sono» ha rivelato Iron Mike.

Due sconfitte

«Quando vedo i soldi per la fine del prodotto, la mia mente funziona più chiaramente. Non posso esprimermi in questo momento finanziariamente», ha risposto Tyson alla domanda incalzante del giornalista. D'altronde perché fissare un tetto economico. Tyson ha combattuto per due volte contro Holyfield nel 1996 e nel 1997, perdendo entrambi gli incontri. Nel 2021 c'era la possibilità di un terzo match, ma poi le trattative fallirono.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 18:14

