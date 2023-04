Esplode la bombola del barbecue: bimbo di 6 anni avvolto dalle fiamme

di Redazione web

Un bambino di sei anni ha subito ustioni gravi sul 70% del corpo, in seguito all'esplosione di una bombola di gas, lasciata vicino ad un barbecue. Le bruciature di secondo e terzo grado sul corpicino di Carson, sarebbero state provocate dal gesto incauto di un adulto, che per aumentare le fiamme ha versato della benzina sul fuoco già acceso, lasciando una bombola a distanza ravvicinata, la cui esplosione ha investito il bambino.

Scherma, l'avversaria (in vantaggio 12-9) si fa male a 17” dalla fine: lei fa passare il tempo e rinuncia alla vittoria

Corpo ustionato

Il grave incidente, avvenuto a Prescott, negli Stati Uniti ha provocato ferite gravi a Carson, che è stato subito portato in un vicino ospedale prima di essere trasportato in aereo al Valleywise Hospital di Phoenix, dove ha ricevuto cure specialistiche nell'unità per gli ustionati. «Sono caduta in ginocchio perché era ustionato dappertutto. Mi ha guardato e ha detto: 'Mamma, sto bene. Sto bene'» ha ricordato la signora Colvin ai media americani, quando ha visto suo figlio bruciato su gran parte del suo corpo.

Mascherina, scadono tutti gli obblighi: la data da segnare in agenda. Ma il ministero della Salute pensa alla proroga

Mesi in ospedale

Il bambino, è stato messo in coma farmacologico per i primi tre giorni del suo trattamento, poi si è svegliato ma fortemente sedato, ed in ospedale dovrà rimanere per mesi. Purtroppo le ferite sono gravi e molto dolorose: «Non può parlare e ha molto dolore. Può solo scuotere la testa» ha aggiunto la mamma del bambino.

Solidarietà per le spese

Per sostenere le costose spese mediche è stato istituito un GoFundMe per la famiglia di Carson che finora ha raccolto più di 22 mila dollari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA