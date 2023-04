Dormire insieme al proprio cane combatte ansia e depressione. Ma ci sono anche svantaggi: ecco quali

di Redazione web

Dormire con un cane al proprio fianco aiuta. Ancor di più se non c'è un partner a condividere le ore di sonno. Il cosiddetto co-sleeping, cioè il dormire insieme è già stato oggetto di studio, in cui è stato evidenziato il valore positivo di questa abitudine, ma un'ultima ricerca, condotta dall'Università australiana del Queensland, mette in dubbio i benefici di questa pratica.

Turista muore in aeroporto, il cane resta solo e viene affidato al canile: l'appello per l'adozione

Cane anti-stress

I ricercatori, infatti, per la prima volta hanno analizzato una duplice registrazione polisonnografica, sia dell’uomo che del cane, sottolineando che, per esempio, quando il cane si accuccia ai piedi del padrone si riduce lo stress, come effetto dell’ossitocina, il cosiddetto ormone della felicità, scrive il Corriere della Sera.

Uccide a coltellate il cane (scappato di casa) del vicino, poi si vanta con i proprietari

Riduce ansia

Sonno disturbato

Tra l'altro, i cani domestici conservano nel loro imprinting genetico uno stato di attività notturno, pari al 20% delle ore del sonno umano, come eredità del periodo di continua allerta di quando vivevano in cattività ed essere pronti a difendersi da eventuali pericoli. In questi casi sono loro che finiscono per disturbare il sonno umano, causando fino a 3/4 micro-risvegli notturni, che interrompono il ciclo del riposo, ma di cui non ci si accorge al mattino. Lo studio condotto su 5 donne per sette notti consecutive, infatti, ha registrato con strumenti specifici una mediocre qualità del sonno.

Svantaggi

I vantaggi nel dormire insieme con i nostri amici cani, ci sono, ma è necessario anche valutare alcuni svantaggi, specialmente in alcuni casi; quando cioè si soffre di allergie o non si ha un sonno pesante, oppure quando il cane è appena arrivato in famiglia e non è abituato a dormire in casa, tutte situazioni da considerare caso per caso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA