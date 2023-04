Stefania Pezzopane, l'ormai ex Simone Coccia rivela: «Sono stati 9 anni bellissimi, ora tornerò a fare lo spogliarellista»

di Redazione web

La fine della storia d'amore tra Stefania Pezzopane, deputata del Pd fino al 2022 e Simone Coccia Colaiuta, da sempre ha alimentato il gossip, attirato sguardi, commenti da bar. Insomma, una normale relazione tra due persone adulte, con la differenza d'età di 23 anni, ha nutrito chiacchiere e perfino talk in tv. Ed ora che dopo 9 anni la favola è finita, con tanto di ospitata a Domenica In dell'ex presidente della Provincia dell’Aquila, anche Simone vuole dire la sua e lo fa sulle pagine del Corriere della Sera.

Fidanzamento bellissimo

«Sono stati 9 anni bellissimi di fidanzamento, molto importanti per entrambi. Non potevamo chiudere andando ognuno per la propria strada, infatti continuiamo a sentirci tutti i giorni», ha detto Simone Coccia Colaiuta, raccontando di una decisione presa insieme «da persone adulte e intelligenti...Gli impegni di lavoro hanno tolto troppo tempo alla relazione». Impegni di entrambi che risucchiato ossigeno alla coppia, nonostante Pezzopane sia fuori dal Parlamento, ma comunque nel direttivo nazionale del Pd e consigliere comunale a L'Aquila.

Mai inadeguato

Da parte di Simone nessun senso di inadeguatezza. «Semmai mi ha fatto sentire inadeguato una certa mentalità retrograda. Ma sono felice di essere stato con Stefania un punto di riferimento per tutte le coppie che vogliono vivere come preferiscono, il che vale soprattutto per una donna, perché viene continuamente giudicata».

Sta soffrendo

Entrambi con un figlio, lui ha un ragazzo quasi diciottenne, Loris, lei mamma di Caterina di 24 anni, hanno sofferto e stanno soffrendo nonostante la decisione comune, anche se da parte sua dice al Corriere, ha provato dispiacere nel vedere che tutti capivano il dolore di lei, ma nessuno il suo. «Se dalla signora Venier ha mostrato lacrime di dolore vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatta. Nessuno pensa che anche un uomo soffra. Altro che povera Stefania: è stata fortunata!».

Futuro da spogliarellista

Ma ora, nel futuro di Simore c'è il ritorno al suo antico mestiere, lo stripper. «Siccome il fisico me lo permette, probabilmente sì, tornerò a fare lo spogliarellista...lavoro sempre nel mondo dello spettacolo, faccio serate che sono molto redditizie, lavoro per le aziende». Ma sul ritorno di fiamme mai dire mai. «Può accadere che lei incontri un altro uomo o io un’altra donna o che torniamo insieme».

