«Ho fatto sesso 27 volte in un giorno con il mio ragazzo»: la rivelazione intima della star di Nollywood

Una rivelazione intima che ha destato molta curiosità nei confronti di Monalisa Stephen, attrice di Nollywood, l'industria del cinema in Nigeria, e lasciato molte persone sbalordite. La donna, infatti, ha affermato di aver fatto sesso con il suo ragazzo per ben 27 volte in un solo giorno, durante un episodio di Love or Lies, del popolare YouTuber africano Korty EO.

Anticonformista e libera

Monalisa Stephen, che in patria è anche una modella curvy ed una stilista nigeriana, nel suo racconto piccante ha specificato che il loro gioco sessuale si è svolto in diversi angoli della casa e che tra una "performance" e l'altra hanno preso delle pause. La sua rivelazione, sui socia ovviamente, ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi si è dimostrato ironico e chi sgomento.

Sex addicted

«Personalmente, mi piace il sesso e dò il massimo ogni volta che sono con il mio partner. Ma questo non significa che non possa fare a meno del sesso. Ho anche sex toys e vanno molto bene».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 17:07

