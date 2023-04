Angela White, la pornostar ricoverata dopo un'ora di sesso sul set. Ma lei non molla: «Non voglio smettere»

di Redazione web

Ha al suo attivo più di 900 scene hard e sul set ha anche rischiato di morire, eppure Angela White, pornostar australiana, non ha alcuna intenzione di prendersi una pausa, perché ama il suo lavoro anche se fisicamente faticoso. A parlarne è stato un fan che su Instagram le ha chiesto di considerare di prendersi una pausa per una volta.

Una vita per l'hard

Ma la porno attrice che ha iniziato il lavoro nel mondo a luci rosse appena maggiorenne, ha ammesso di voler fare questo lavoro già quando era adolescente ed aveva solo 14 anni, ed a proposito del suo lavoro ha detto che l'amore per la sua professione è troppo grande, ma che si sta prendendo il tempo per rilassarsi e dedicarsi a cene romantiche con il suo fidanzato.

Finita in sala operatoria

Il grande interesse verso le condizioni fisiche di Angela White sono legate alla notizia di un suo ricovero d'urgenza, in seguito ad un'intensa scena di sesso con la collega Keiran Lee, che l'ha costretta ad un ricovero d'urgenza per essere sottoposta ad un'operazione dopo aver filmato una scena di sesso.

«La mia appendice in realtà non è scoppiata, ma è vero che avevo l'appendicite e ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico d'urgenza per rimuoverla», ha chiarito la 37enne, sottolineando che non c'è alcuna correlazione certa, tra la lunga prestazione hard e l'intervento all'appendicite.

