Olga Carmona, morto il papà: la notizia dopo il gol della vittoria della Spagna ai Mondiali. «La mia stella dall'inizio della partita»

La Spagna ha vinto i Mondiali di calcio femminili 2023 battendo l'Inghilterra con il gol di Olga Carmona. Segnando al 29' all'Olympic Stadium di Sydney, la selezione iberica è diventata Campione del mondo per la prima volta.

La campionessa 23enne però, ha dovuto rimandare i festeggiamenti perché la notizia della morte del papà le è arrivata alla fine della partita. Ecco cosa è successo.

«E senza saperlo, avevo la mia stella prima dell'inizio della partita.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3