L'Italia femminile è fuori dai Mondiali: 3-2 dal Sudafrica, azzurre eliminate. La ct Bertolini verso l'addio

Si spegne il sogno dell'Italia femminile ai Mondiali di calcio. Le azzurre hanno perso 3-2 dal Sudafrica e sono state eliminate dalla manifestazione dopo l'ultima partita del gruppo G: il Sudafrica è secondo dietro la Svezia ed accede agli ottavi di finale. Azzurre terze, davanti all'Argentina.

Bertolini al passo d'addio

«Il mio futuro non ha importanza, ciò che conta è quello del movimento» calcistico femminile. «Da parte mia spero di aver lasciato un'eredità», ha detto ai microfoni Rai, la Ct della nazionale italiana di calcio Milena Bertolini - il cui contratto con la Figc scadrà il 31 agosto - dopo la sconfitta per 3-2 con il Sudafrica che ha eliminato le azzurre dal Mondiale.



«Dispiace molto» per l'eliminazione, ha aggiunto Bertolini, alla guida della nazionale femminile dal 2017, perché «abbiamo lavorato duramente per cercare di passare il girone e non ci siamo riuscite».

