Victoria dei Maneskin: «Mi piacciono le donne, quando l'ho capito ero disorientata». L'amore con la fidanzata Luna

di Redazione web

È una donna libera Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, che ora vive alla luce del sole la sua relazione con la fidanzata, la modella Luna Passos. Non ha mai voluto restare chiusa in cliché di genere e lo ha sempre dimostrato. Ma la sua conquista di libertà è stato un processo lungo e ora si racconta a Gente spiegando come è avvenuta la scoperta della sua omosessualità.

Damiano David e Martina Taglienti sono in vacanza insieme. La foto pubblicata da Victoria alimenta il gossip

Victoria dei Maneskin in topless ai Caraibi con la fidanzata: «Una dea insuperabile»

Victoria De Angelis, la scoperta della sua omosessualità

«Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una donna è stato un po’ disorientante. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi uno spesso si incasella in quel modo, privandosi di vivere sfumature e sfaccettature diverse dell’amore».

Il racconto

«Una volta superata l’insicurezza iniziale, ho vissuto la mia sessualità in maniera naturale e libera, come dovrebbe essere per tutti». E pur non volendo mai fare politica, Victoria spiega anche quale è l'idea assoluta dei Maneskin: «Non seguo la politica, ma non ha senso discriminare le persone per il colore della pelle o per le scelte sessuali. Ognuno è libero di essere come vuole, questo è il nostro credo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA