Lukaku sbarca a Ciampino: il delirio dei tifosi giallorossi, cori e applausi come accoglienza

Un primo boato dei 5mila di Ciampino è arrivato all'atterraggio dell'aereo, il secondo, ancora più forte, quando Romelu Lukaku si è presentato davanti ai suoi nuovi tifosi. Il centravanti belga è atterrato nella capitale alle 17.40 e a portarlo in città è stato proprio Dan Friedkin, guidando il suo aereo privato, dove a bordo era presente anche il resto della dirigenza (il vicepresidente Ryan Friedkin, il gm Tiago Pinto e la ceo Lina Souloukou).

Una volta sceso dall'aereo il centravanti ha salutato i tifosi, in particolare due ragazzi disabili posizionati tra il cordone dei giornalisti e della pista d'atterraggio.Il belga ha poi lasciato l'aeroporto con le auto del club. Ora le visite mediche e domani la visita a Trigoria per la firma sul contratto che lo legherà alla Roma per la stagione 2023-24. Big Rom arriva in giallorosso con la formula del prestito oneroso secco a 6 milioni più 2 di bonus e percepirà 7 milioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 19:43

