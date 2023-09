Furti nei bagagli in aeroporto, ecco come agiscono gli addetti alle borse dei passeggeri: tre arresti

di Redazione Web

Tre impiegati del TSA, Transportation Security Administration, sono stati arrestati per una serie di furti all'aeroporto internazionale di Miami, Florida, ai danni dei passeggeri in coda per i normali controlli prima di accedere al gate.

Il video di sorveglianza mostra uno dei tre impiegati, Gonzalez (20 anni) mentre infila una mano nella borsa posta all'interno dell'apposita cassetta prima di passare i controlli. Dalla clip si vede chiaramente il tentativo dell'uomo di afferrare qualcosa per poi infilarlo nella tasca dei pantaloni. A quanto sembra, ha rimosso del denaro da un portafoglio, 600 dollari secondo le autorità.

Cosa succederà ai tre ladri

In seguito all'arresto, avvenuto nel mese di luglio, le accuse contro uno dei tre impiegati sono già state ritirate.

«Qualsiasi dipendente non rispetti i nostri standard etici ne sarà ritenuto responsabile. L'azione dei vertici del TSA al momento dell'accaduto, nel mese di luglio, è stata immediata. I tre sono stati prontamente rimossi in attesa dell'indagine e abbiamo collaborato in ogni modo possibile con il Dipartimento di Polizia di Miami-Dade, condividendo tutte le informazioni in nostro possesso e ponendo degli agenti speciali del TSA a lavorare a stretto contatto con il Dipartimento».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 10:44

