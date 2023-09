Barbara Bet, la ristoratrice star della tv pubblica il video del ladro e lo trova da sola: «Mi ha restituito tutto»

di Redazione web

Stanca dei furti, delusa dalle istituzioni. La ristoratrice Barbara Bet, volto noto in tv e sui social, ha deciso di improvvisarsi detective e scoprire da sola il ladro che aveva rubato in uno dei quattro ristoranti che gestisce nel centro di Verona. «Vi pare possibile che sia costretta a farmi giustizia da sola?», si sfoga esasperata dall'ennesimo furto, quello di un monopattino, che l'ha spinta a mettersi sulle tracce del malvivente e costringerlo a restituire la refurtiva.

Scippa un'anziana e viene linciato, calci e pugni dai residenti: il pestaggio choc a Roma ripreso in un video

Rapina choc nella sala slot: armato di coltello si fa dare mille euro e scappa

Ristoratrice star della tv e detective

La ristoratrice Barbara Bet è conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione a programmi tv come «Quattro ristoranti», di Alessandro Borghese, «Chi vuole sposare mia mamma?», di Caterina Balivo, e il reality «Il contadino cerca moglie» e una miniserie sul food su Netflix. Anche se è avvezza alla tv, mai avrebbe pensato di dover trasformare il suo ristorante in uno studio di registrazione, con tanto di telecamere di sorveglianza puntate in ogni dove per tutelarsi dai ladri. La Bet si è sfogata con il Corriere della Sera: «Vi sembra normale che la sottoscritta, dopo essere stata derubata per l’ennesima volta in uno dei quattro locali che gestisco in centro a Verona, debba improvvisarmi detective, installando nel mio ristorante le telecamere interne per filmare il ladro in flagrante? E vi pare giusto che poi, con le immagini del “furto in diretta” sul telefonino, io abbia dovuto rintracciare il ladro da sola e farmi restituire da lui il maltolto? Non se ne può più, nel mio locale abbiamo toccato i dieci furti in poco tempo. Denunce e segnalazioni sono valse a zero, io e i miei dipendenti ci sentiamo abbandonati da forze dell’ordine e istituzioni».

Il video sui social

L'ultimo furto è andato in scena al ristorante nel quartiere Veronetta, dove il ladro si è introdotto all'interno del locale e rubato un monopattino a un dipendente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA