Bianca Atzei entra in un negozio e le rubano l'auto: l'appello del compagno Stefano Corti e il ritrovamento

Furto ai danni di Bianca Atzei e Stefano Corti. E' di poche ore fa la denuncia della Iena di Italai1, compagno della cantante sarda a cui hanno rubato l'auto, una Volvo bianca. Mentre Bianca era entrata in un negozio a Milano, scordandosi di chiudere l’auto, un uomo, accortosi della dimenticanza, si è intrufolato sul mezzo e l'ha subito rubata. La scena è stata ripresa da una telecamera posizionata sul luogo in cui è avvenuto il furto. La macchina è di Stefano che ha subito pubblicato il video del ladro su Instagram, lanciando un appello. Dopo ore e ore, ecco spuntare una buona notizia. «Non sanno che Volvo ha un'app che rintraccia le auto tramite gps, ci hanno chiamati e l'hanno trovata! stiamo aspettando i carabinieri!» aggiorna i follower Stefano, mentre attende le forze dell'ordine col suocero.

ll furto

Ed ecco che nella story successiva, Stefano inquadra l'auto che i carabinieri gli hanno parcheggiato sotto casa e chiuso. E, ironicamente scrive: «Se vuoi scendere da casa a fare due chiacchiere caro ladro, ti spiego come funziona l'app». Solo poche ore prima, Stefano scriveva: «Di solito posto cose divertenti, da poco ci hanno rubato la macchina. Se qualcuno a Milano vedesse in giro una Volvo targata GC215KK chiami i carabinieri o lo segnali a me in direct. Quella macchina è la mia. Purtroppo Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato aperta la macchina e ce l’hanno portata via» ha detto Stefano sul suo account. Dal video si vede il ladro che, mentre cammina in zona City Life, si rende conto che la Volvo bianca è stata lasciata aperta.

Le precedenti difficoltà

Già ieri, la Atzei, la musicista sarda ha dovuto affrontare un’altra situazione difficile. Ha portato al pronto soccorso suo figlio, il piccolo Noa, in quanto al piccino non passava la febbre alta. Ma fortunatamente, la cantante, tramite il suo profilo Instagram, ha tranquillizzato i suoi fan, spiegando che il bimbo non ha corso gravi pericoli ma che comunque da madre si è allarmata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 20:20

