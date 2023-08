Bianca Atzei, il figlio Noa in ospedale: «Mi si stringe lo stomaco». Ecco cosa è successo

di Redazione web

Grande preoccupazione per Bianca Aztei e suo figlio Noa. Ieri, la cantante ha portato il piccolo in ospedale con la febbre alta e ha traquillizzato i fan sui social condividendo il suo momento di forte apprensione.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono genitori da 7 mesi e, da neomamma, la cantante ha affermato: «Niente di grave, ma lo stomaco si stringe».

Bianca Atzei e la febbre di Noa

«Febbre che non passa per Noa - ha scritto nelle Instagram stories dove ha pubblicato una foto con il bambino in braccio -. Così una bella visitina al pronto soccorso. Niente di grave per fortuna ma il mio cuore, il Cuore di una Mamma, come quello di tutti i genitori in queste situazioni, si rattrista e lo stomaco si stringe».

La preoccupazione

Quello che la cantante ha definito essere il «dono più bello dell mia vita», nelle ultime ore si è rivelato la sua più grande preoccuazione. Pare però non si tratti di nulla che il «cuore di mamma» non sappia reggere.

