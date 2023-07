Bianca Atzei: «Perdere un figlio? Come vedere il cielo che mi crollava addosso». La confessione choc

di Redazione Web

Bianca Atzei e Stefano Corti sno diventati, solo da qualche mese, genitori del piccolo Noa. Una gravidanza a lungo desiderata, che però è arrivata dopo una brutta espienza personale per la cantante. La neo mamma e l'inviato de Le Iene avevano però già raccontato a Verissimo, nei mesi scorsi, il loro difficile percorso per la genitorialità. Purtoppo, l'anno scorso la Bianca Atzei ha avuto un aborto spontaneo, perdendo così il suo bambino. Subito dopo, non è stato un periodo semplice per la coppia, ma l'arrivo di Noa ha permesso loro di coronare un sogno e di tornare a sorridere. Ma andiamo a vedere cosa ha detto la cantante nel dettaglio.

Il racconto di Bianca Atzei

«Perdere un figlio è stato come vedere il cielo che mi crollava addosso - ha raccontato Bianca Atzei in un'intervista a Vanity Fair -.

Poi, ha aggiunto: «Quando ho visto quel primo test di gravidanza positivo mi sono sentita mamma da subito. È una cosa incredibile. Mi sentivo invincibile, capace di fare tutto, come se niente potesse scalfirmi. Quando poi mi sono ritrovata a un’ecografia a capire che non c’era il battito è stata una sensazione di smarrimento totale. Anche perché quel figlio era desiderato e arrivava dopo un importante e complicato percorso per me e Stefano, il mio compagno, che è la fecondazione assistita. Eravamo già molto provati da visite e test e sapere che avevamo perso il bambino è stata un’esperienza difficile».

Bianca Atzei ha rivelato che Stfano è stato più forte di lei e ha fatto di tutto per aiutarla. Una dimostrazione d'amore che la cantante riconoscerà sempre.

