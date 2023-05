Bianca Atezi, la dolcissima dedica di Stefano Corti. Ma i fan incalzano: «Sposala»

di Redazione Web

«Una donna stupenda» inzia così la lode di Stefano Corti per la sua Bianca Atzei. Per la prima volta, la cantante sarda può celebrare la festa della mamma e, dopo il dolore per l'aborto precedente, ora è più felice che mai e spesso mostra il suo piccolo Noa ai follower. La dedica al miele su Instagram del compagno stupisce tutti, perchè i fan sono abituati ai suoi scherzi a Bianca e meno alla sua dolcezza. «Non voglio essere banale e retorico semplicemente dico la verità. Valori importanti che vedono al primo posto l’attaccamento alla famiglia. Siete la mia vita. Auguri per la tua prima festa della mamma» scrive la iena sotto una splendida foto di Bianca con in braccio il primogenito.

Fiumi di commenti

Ed ecco che subito Bianca Atzei replica: «Ma che amore sei».

I like

E sotto il post, ci sono una marea di commenti positivi per i due: «Non sei banale , sei vero, siete veri», «Stupendi», «antissimi auguri e tu Stefano sei dolcissimo traspare ma non solo, in questo messaggio ma quotidianamente tutto l'amore e il rispetto che hai verso Bianca», «Mi sono commossa».

