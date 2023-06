Bianca Atzei e il nuovo album: «Sono emozionatissima, ecco le canzoni che ho dedicato a Noa in gravidanza»

di Redazione web

Bianca Atzei ha pubblicato il suo ultimo album intitolato "Il mio canto libero", una serie di cover di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, che ha voluto dedicare al suo bambino Noa Alexander. La cantante ha sempre raccontato ai suoi follower come la nascita di suo figlio le abbia letteralmente cambiato la vita e fatto scoprire un nuovo tipo di amore ancora più profondo. Per l'uscita del disco, Bianca ha postato sul proprio profilo Instagram un video con Noa e le dolci immagini scattate per la copertina dell'album.

Il post Instagram di Bianca Atzei

La foto che preannuncia l'uscita del disco di Bianca Atzei, la ritrae con una lunga treccia e in braccio Noa Alexander che la stringe. La cantante ha scritto: «Grazie Noa. Se tu non fossi stato qui con me non avrei mai potuto realizzato questo album. Non avrei mai potuto dedicarti ogni giorno, per 9 mesi mentre eri dentro la mia pancia queste canzoni.

E te le dedicherò e te le farò ascoltare da qui all’infinito perché la mia voce è lo strumento che ti farà sentire sempre sereno, cullato e amato. Ti ringrazio, figlio mio. Questo album è per te. Chissà se un giorno sarai fiero della tua mamma».

La foto ha ricevuto migliaia di like e commenti nei quali i fan si complimentano per la bellezza delle canzoni che Bianca ha saputo riproporre con tonalità ancora più intime e profonde.

Il nuovo disco di Bianca Atzei

All'interno del nuovo disco di Bianca Atzei ci sono tutte le canzoni che la cantante sussurrava a Noa mentre era incinta: "Il cielo in una stanza", "Amore disperato", "La donna cannone" o "La Cura" di Battiato.

