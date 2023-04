Bianca Atzei, Stefano Corti e il riposino di Noa Alexander (che non va come previsto)

di Redazione web

Bianca Atzei e Stefano Corti si trovano in Sardegna, più precisamente ad Alghero, per trascorrere alcuni giorni di relax in famiglia e con loro c'è anche Noa Alexander che ha affrontato il primo viaggio della sua vita. La cantante e la Iena postano spesso storie Instagram con il loro bambino e i video, il più delle volte, sono molto dolci, altre, invece, sono davvero divertenti come quello pubblicato da Bianca recentemente.

Bianca Atzei, in aeroporto con Stefano Corti e il piccolo Noa: «Si parte»

Bianca Atzei, Stefano Corti e la scommessa: «Se lo fai ti compro quello che vuoi». Ecco com'è andata

Bianca Atzei, il dolce gesto per le sue follower incinte: «Mettiamoci d'accordo». Ecco di cosa si tratta

La storia Instagram di Bianca Atzei

In una delle sue ultime storie Instagram, Bianca Atzei riprende il suo bambino Noa Alexander che sorride teneramente tra le braccia di Stefano Corti che... si è adddormentato! La cantante, infatti, scrive: «Si è addormentato prima il papà di Noa».

Papà e figlio, infatti, si erano sdraiati a letto per permettere al neonato di fare il riposino pomeridiano, riposino che ha decisamente fatto più effetto su Stefano Corti, dato che il bambino, appare molto sveglio nel video della mamma.

Più volte, Bianca e la Iena hanno spiegato che la notte non dormono molto perché Noa si sveglia molto spesso, come del resto, quasi tutti i neonati.

Il primo viaggio di Noa

Alcuni giorni fa, Bianca Atzei sul proprio profilo Instagram ha detto: «Il primo viaggio di Noa non poteva che essere nella mia terra, la Sardegna». Il mese scorso, la cantante e Stefano Corti si erano concessi una mini vacanza in Israele dove hanno visitato diversi luoghi di culto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA