Bianca Atzei, il dolce gesto per le sue follower incinte: «Mettiamoci d'accordo». Ecco di cosa si tratta

Bianca Atzei ha fatto un grande annuncio attraverso i suoi canali social. La cantante - che da poco è diventata mamma del suo primo figlio, Noa Alexander - ha lanciato un messaggio diretto alle «mammine», ossia a tutte le follower che in questo momento sono in dolce attesa, dando loro la possibilità di ricevere a casa alcuni vesititi di Bianca Atzei. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Bianca Atzei, il messaggio ai fan

«Ciao ragazze, questo è un messaggio per tutte le mammine che aspettano un bimbo o una bimba», esordisce Bianca Atzei nelle Instagram stories. Poi, continua: «Io ho diversi vestiti, super comodi tra l'altro, che non uso più perchè li utilizzavo quando ero in gravidanza che aspettavo il mio Noa», ha spiegato la compagna di Stefano Corti.

«Mi farebbe tanto piacere darveli, spedirveli... se ne avete bisogno. Quindi scrivetemi nei messaggi così ci confrontiamo sulle taglie e l'indirizzo», conclude Bianca Atzei compiendo così un tenero gesto nei confronti delle fan: un'iniziativa che sicuramente farà piacere alle follower che sono in gravidanza e che sono alla disperata ricerca di vestiti da premaman.

