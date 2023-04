Bianca Atzei, in aeroporto con Stefano Corti e il piccolo Noa: «Si parte»

«Si parte». Bianca Atzei e Stefano Corti si preparano al decollo. Con loro il piccolo Noa Alexander, di pochi mesi, che prende l'aereo con i genitori. La meta? ancora top secret. A mostrare le prime immagini di questo viaggio è la stessa cantante sarda che su Instagram pubblica una story in cui Stefano culla il piccolo Noa per farlo addormentare prima di imbarcarsi. Un'immagine tenera e piena d'amore che i follower di Bianca sono ormai abituati a vedere.

ll piccolo Noa

Sì, perchè i fan della cantante da mesi assistono al profondo amore che Bianca dà al suo primogenito. E, ad affiancarla, c'è sempre il suo compagno, la iena Stefano Corti, che dimostra il suo affetto con scherzi frequenti. Si compensano a pieno i due, e il piccolo appare sempre sorridente e felice. Lo sarà anche dopo il primo viaggio? Si attendono le prossime stories per scoprire i dettagli.

L'amore

Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti hanno festeggiato quattro anni d'amore pochi giorni fa. La cantante per l'occasione ha postato una foto e una dolce dedica sul proprio profilo Instagram. I due, inoltre, sono da poco diventati genitori del loro primo bambino Noa Alexander di cui, spesso, postano foto e video sui social. Bianca e Stefano sono una coppia molto affiatata e lo dimostrano anche su Instagram. In occasione del loro quarto anniversario, Bianca Atzei ha pubblicato una foto con il suo Stefano Corti e ha scritto: «4 anni fa ti incontravo. E sei arrivato come un tornado… hai spazzato via tutto il brutto e hai portato il bello nella mia vita. Auguri topolos». Il commento della Iena non si è fatto attendere, Stefano ha risposto: «Sorellina per noi?». Infatti, la didascalia di una delle ultime foto sul proprio profilo recita: «Io la farei una sorellina per Noa... voi che dite?». La cantante e il compagno diventeranno genitori nuovamente? Al momento non si sa, ma il desiderio di un altro bambino potrebbe esserci.

