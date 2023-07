Stefano Corti, compleanno con equazione per scoprire l'età: «12x3-{11*2/79}%-3.14:2»

di Redazione Web

Un compleanno speciale. Stefano Corti compie gli anni e festeggia con uno scatto social. «Non potevo desiderare un compleanno più bello» esordisce sotto la foto postata su Instagram in cui mostra la sua famiglia al completo: Bianca Atzei, il primo figlio avuto da una precedente relazione e Noa, il piccolo arrivato da poco. «Due figli, uno più bravo dell’altro e una compagna stupenda» aggiunge. Ma quanti anni compirà oggi la Iena? Col suo disincatato tono ironico, Stefano comunica ai fan l'età, ma in un modo particolare..



L'equazione

La iena di Italia1 al termine del post crea un'equazione per comunicare, nei suoi modi, l'età che compie. «Oggi compio 12x3-{11*2/79}%-3.14:2» scrive et voilà...

Cuoricini, smile, risate inondano il post del compagno della cantante che ormai è apprezzatissimo. Ma in pochi risolvono l'equazione o ci scherzano su: «mmm ci penso» si legge e ancora: «'85 sarà l'età per caso?», «Ahahah non riesco a risolverla» si legge ancora.

Insomma, scherzo riuscito sicuramente.

Ma la vera età di Corti è palese e chiara: la iena oggi compie 38 anni.

