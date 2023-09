Rapina choc nella sala slot: armato di coltello si fa dare mille euro e scappa

Paura a Loreggia. Armato di coltello e con in testa un casco per non farsi identifica, è entrato all'interno della sala slot di Loreggia, in provincia di Padova, e ha rapinato il locale. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

Rapina armato di coltello un supermercato nel cuore di Milano: arrestato VIDEO

Ruba l'auto ai novelli sposi (con dentro gli abiti), poi il ripensamento: «Ladro sì, ma con un cuore»

Rapina armato la sala slot

Un uomo si è presentato alla sala slot di via del Santo a Loreggia. Il volto coperto, un coltello in mano, ha minacciato la donna dietro al bancone per farsi dare l'incasso. Ottenuti i mille euro, è scappato. Sul posto ci sono i carabinieri che adesso indagano per rintracciare il colpevole.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA