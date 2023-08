Tenta una rapina e poi spara in aria alla stazione Tiburtina: 74enne condannato a 3 anni di carcere

di Redazione web

Aveva seminato il panico alla stazione ferroviaria Roma Tiburtina, puntando la pistola contro la cassiera di un ristorante e poi sparato un colpo in aria. E' stato condannato in rito abbreviato a 3 anni di carcere, Jan Lukes, 74 anni, il cittadino ceco senza fissa dimora, responsabile della tentata rapina avvenuta la scorsa settimana, nella seconda stazione della capitale, ed accusato anche di porto abusivo di armi.

Aveva armi nello zaino

Gli addetti alla sicurezza e i poliziotti della Polfer riuscirono a bloccarlo ed ammanettarlo.

«Ero stato derubato di circa 100 euro proco prima e non sapevo come procurarmi il biglietto per l'autobus per tornare a Praga», è stata la motivazione con cui ha cercato di difendersi il 74enne in aula. Nei suoi confronti il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 4 anni e 4 mesi. Il difensore di Lukes, l'avvocato Luciano Guidarelli, ha annunciato ricorso.

