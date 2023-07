Furto in osteria, il ladro incastrato dalle telecamere si infuria: «Ti querelo, quel video è diffamazione»

di Redazione web

Il danno e la beffa. Un ladro immortalato dalle telecamere di sicurezza mentre ruba l'incasso dalla cassa di un ristorante ha minacciato di sporgere querela per diffamazione: il video che è servito a identificarlo, a suo parere e della sua fidanzata, non avrebbe dovuto essere diffuso. È accaduto a Treviso, all'osteria «Toni del Spin».

Il video del furto

Il furto si è consumato nel noto locale del centro di Treviso nella notte tra sabato e domenica. Le telecamere hanno ripreso tutto: un ragazzo di 27 anni, di origine marocchina, entra nel ristorante forzando un infisso con un piede di porco e si dirige verso la cassa.

La minaccia

Ma vedere il suo volto spiattellato in pubblico ha fatto infuriare il ladro e la sua fidanzata, che hanno contattato in privato su Instagram il figlio del titolare dell'osteria, Benjamin Sturlese. «Mi avevano scritto in privato su Instagram, sia la ragazza che il ragazzo — racconta Sturlese al Corriere —. Lui mi aveva mandato una foto e aveva provato a chiamarmi. Mi era andato in messaggi indesiderati. La ragazza invece mi ha scritto. Dicono che non dovevamo far girare i video. Ma noi non li abbiamo dati a nessuno». Al momento, il giovane non sa se la querela di per diffamazione sia stata solo una minaccia, ma la vicenda ha lasciato tutti esterrefatti in cittaà, a cominciare dal titolare dell'osteria, che non nasconde la sua rabbia nei confronti del ladro, denunciato a piede libero: «Dovrebbe essere radiato dall’Italia invece va in giro indisturbato».

