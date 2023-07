Carabiniere “spider man”, si arrampica sulla facciata del palazzo: «Sta cercando il ladro»

di Redazione web

Un video insolito, che vede un carabiniere arrampicarsi sulla facciata esterna di un palazzo. Siamo nel quartiere Montesacro, periferia est di Roma, dove il militare dell'arma sale verso l'alto e scavalca un balcone per entrare nell'appartamento, con grande attenzione e metodo.

Si arrampica sul balcone

La didascalia di Welcome to Favelas, scrive che dentro c'è un ladro di appartamenti, ma il filmato è privo di audio e non ci sono altre informazioni al riguardp. Dalle immagini si evince che non si trova a grande altezza, forse un secondo piano, ma dopo una breve scalata l'impavido carabiniere riesce a raggiungere il balcone.

