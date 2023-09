Scippa un'anziana e viene linciato, i residenti massacrano l'uomo (di colore) di botte: il pestaggio choc ripreso in video

di Redazione web

Pestaggio choc al Quarticciolo, quartiere della periferia romana. Un uomo (di colore) viene accerchiato e picchiato brutalmente da più persone. La scena viene ripresa in video da un balcone e diventa velocemente virale, correndo sulle chat di WhatsApp di mezza Roma. Le immagini sono crude e senza filtri. L'aggredito, accusato di aver tentato di scippare un'anziana, viene messo in mezzo e malmenato da più parti, senza che si riesca a difendere.

Il video choc al Quarticciolo

Il video in questione dura circa due minuti, durante i quali il giovane aggredito viene picchiato ripetutamente. Pugni e calci sia mentre è in piedi che quando cade a terra, con violenza e cattiveria inaudite. L'aggredito viene colpito anche con un casco, mentre dall'alto una donna impreca e lo insulta (bestemmiando).

L'uomo, evidentemente stordito, riesce comunque a rimettersi in piedi, ma quando prova a fuggire continua l'aggressione.

L'indagine

La vittima è un'anziana 90enne, trascinata a terra in via Manfredonia, nella zona del Quarticciolo. È accaduto ieri in mattinata e il video della violenza è stato postato sui social. L'uomo aggredito è un indiano di 26 anni.

Alcuni residenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno arrestato il 26enne per rapina e lo hanno poi accompagnato all'ospedale di Tor Vergata, dove è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Il giovane ha riportato la frattura del setto nasale. Questa mattina durante la direttissima, l'arresto è stato convalidato ed è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma in attesa del processo.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Casilina, anche attraverso la visione del video postato sui social, per identificare gli autori della violenza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 13:51

