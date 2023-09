Accoltellato alla schiena e al viso in via Civitali: 25enne ferito dopo una lite a una fermata del bus

Un uomo, probabilmente straniero, è stato accoltellato questo pomeriggio a Milano. Il ferito, colpito con fendenti al viso e alla schiena, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo. È accaduto in via Civitali all'angolo con viale Aretusa, nella cosiddetta 'casbah' di San Siro, tra piazzale Segesta e piazzale Selinunte, quartiere multietnico spesso al centro di spaccio e risse, vicino ad una fermata del bus. Il 118 è intervenuto alle 18.30 soccorrendo l'uomo a terra, sanguinante, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano. Sul posto per le indagini è giunta la Polizia di Stato.

Dopo le prime indagini svolte dalla Polizia di Stato si è appreso che il ferito sarebbe un uomo di nazionalità egiziana, 25 anni, con precedenti. Agli agenti avrebbe detto di essere stato aggredito poco distante, all'angolo tra viale Aretusa e via Rembrandt, da un uomo che lui conosce, nei pressi di una fermata dei mezzi pubblici. Secondo le prime informazioni le ferite da lui riportate sono gravi ma non tali da metterlo in pericolo di vita. Ancora ignoti i motivi dell'aggressione e le generalità esatte del ferito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 21:57

