Ladri svaligiano casa mentre la proprietaria è fuori, lei assiste al furto in diretta sulle telecamere e posta le immagini sui social

Hanno spaccato uno dei vetri antisfondamento e, nonostante sia l'attivazione dell'allarme con tanto di emissione dei fumogeni, hanno rovistato dappertutto portando via due portagioie contenenti monili e orologi. Il colpo è stato messo a segno ieri sera, sabato 16 settembre, a Paliano, in una villetta poco distante dal centro storico. La proprietaria con la sua famiglia non erano in casa ma, grazie al sistema di allarme e videosorveglianza, è stata avvisata e ha potuto vedere il furto "in diretta".

E' tornata di corsa a casa ma ormai il danno era fatto.

