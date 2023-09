Lasciano la figlia di 8 mesi in auto per andare al matrimonio di un amico: genitori denunciati. «La controlliamo con il cellulare»

Una coppia di genitori è stata denunciata a Milano per abbandono di minori per aver lasciato in macchina la loro bambina di otto mesi per andare a festeggiare il matrimonio di un amico.

I carabinieri sono intervenuti nel parcheggio del ristorante

Ieri sera i carabinieri di Cornaredo sono intervenuti in un parcheggio di un ristorante in via Fratelli Cervi a Cusago, comune in provincia di Milano, dove la piccola era sola in auto. I militari sono riusciti a rintracciare subito i genitori, di 31 e 41 anni, i quali si sono giustificati sostenendo «di controllare la bambina da remoto attraverso un cellulare in videochiamata e di aver lasciato i finestrini chiusi per evitare malanni». La piccola, «in buona salute», è stata riaffidata ai genitori che sono stati denunciati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 12:16

