Accoltellato in strada alla schiena. Ragazzo di 25 anni è grave in ospedale

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato, alle prime luci dell'alba, alle braccia e alla schiena a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. È stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'episodio è ancora dai contorni non definiti. L'aggressione è avvenuta, poco prima delle 5, per strada in via Venti Settembre.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 11:30

