Incidente a Milano, travolto e ucciso da un'auto pirata: morto ragazzo di 28 anni

Tragico incidente nella notte a Milano. Un ragazzo di 28 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto, che non si è fermata. Il dramma si è consumato alle 4 in viale Jenner. E' caccia al pirata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi dell'incidente.

Trasportato in arresto cardiocircolatorio al Niguarda

Subito soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in arresto cardiocircolatorio con le manovre per rianimarlo in corso. Poco dopo l'arrivo in ospedale, però, i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 09:03

