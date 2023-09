Milano, il Comune installa 13 nuovi autovelox per controllare la velocità nelle strade

di Simona Romanò

Tredici nuovi autovelox sulle strade di Milano, in aggiunta ai 18 già attivi. «L’intento è sempre quello di rendere le strade più sicure», dichiara l’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. «La velocità è una delle principali cause di incidente e per questo adottiamo tutti gli strumenti per evitare che le auto superino i limiti». Inoltre, «l’esperienza ci ha dimostrato che dove sono posizionati l’incidentalità diminuisce». Anche il sindaco Sala l’altro ieri dopo la ciclista travolta in via Ascanio Sforza, ha annunciato che chiederà al ministro delle Infrastrutture Salvini più autovelox.

FINE 2023 Gli occhi in viale Fermi (direzione centro) e in viale Famagosta (direzione piazzale Miani) saranno installati entro fine anno, mentre per gli altri undici, per i quali il via libera dalla Prefettura è arrivato martedì scorso, bisogna aspettare circa due anni così da completare l’iter tecnico, dalle sperimentazioni al pre-esercizio. Infine, sono in stand by altri tre, visto che il Comune ha richiesto, in tutto, 14 nuovi impianti.

FRA DUE ANNI In viale Tibaldi (tra le vie Pezzotti e Fedro), via Melchiorre Gioia (tra Galvani e Tonale), viale Cassala (tra Pastorelli e Carlo d’Adda), viale Giovanni da Cermenate (tra Montegani e Isimbardi), viale Certosa (tra Marcantonio dal Re e Casella), via Ludovico il Moro (tra Giorgio Merula e Manfredonia), viale Beatrice d’Este (tra Patellani e Ripamonti), via Forze Armate (tra Cascina Barocco e Val Devero), via Ripamonti (tra Virgilio Ferrari e Macconago).

