Aereo precipita in Amazzonia: morti 14 turisti

Un piccolo aereo da turismo è caduto questo in mezzo alla giungla dell'Amazzonia in Brasile e le autorità hanno confermato la morte delle quattordici persone a bordo, tutte di nazionalità brasiliana, nonostante si sospettasse che tra le vittime ci fossero dei turisti americani. Le autorità locali al momento non hanno riferito altri particolari sull'incidente.

L'aereo trasportava turisti che andavano a pesca

L'aereo, un Embraer EMB-110 "Bandeirante" turboelica, era partito da Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, per Barcelos, a circa 400 chilometri di distanza, dove i turisti avevano prenotato una giornata pesca, ma è caduto poco prima dell'atterraggio tra le forti piogge nella remota regione della giungla.

Il velivolo apparteneva ad una compagnia di aerotaxi

L’aereo apparteneva ad una compagnia di aerotaxi con sede a Manaus che, secondo le autorità aeronautiche, è operativa da più di un decennio.

