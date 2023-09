Frecce Tricolori, aereo si schianta: morta una bambina di 5 anni, illeso il pilota. «Ipotesi bird stroke»

La giornata di festa da passare con lo sguardo incollato al cielo si trasforma in dramma. Un velivolo delle Frecce Tricolori si schianta al suolo, esplode e coinvolge una famiglia di passaggio in automobile. Una bambina di cinque anni perde la vita, mentre il fratello di 12, insieme alla mamma e al papà, finiscono in ospedale. Anche il pilota dell'aereo, che si è salvato attivando il dispositivo di espulsione dalla cabina un istante prima dell'impatto, viene ricoverato. Nessuno è in gravi condizioni.

La dinamica: la bimba era a bordo di un'auto che passava da lì. Feriti papà e fratellino

Incidente Frecce Tricolori, l'auto sbalzata in un campo di mais: capovolta e carbonizzata