Incidente Frecce Tricolori, la dinamica: la bimba era a bordo di un'auto che passava da lì. Feriti papà e fratellino

Una tragedia. L'incidente di Pony 4, il velivolo delle Frecce Tricolori che si è schiantato al suolo all'aeroporto di Caselle, a Torino, è costato la vita a una bambina di 5 anni. Una tragica casualità che ha visto l'auto in cui viaggiava la piccola, insieme al suo fratellino di 9 anni (anche lui ferito gravemente dall'esplosione), si trovava in transito proprio dove l'aereo si è schiantato. Un incidente sul quale adesso si indaga.

La tragica casualità

L'aereo si è schiantato al suolo, forse a causa di un impatto con uno stormo di uccelli, e ha finito la sua lunga corsa contro un'auto in transito su una strada che delimita l'aeroporto.

I due genitori sono riusciti ad uscire con leggere ferite e ustioni portando in salvo il figlio più grande, di 9 anni, ma, secondo le primissime ricostruzioni, l'auto ha preso fuoco mentre cercavano di soccorrere la più piccola e per lei, 5 anni, non c'è stato nulla da fare.

