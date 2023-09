Frecce Tricolori, incidente aereo a Torino: il terribile schianto al suolo

Incidente aereo a Torino. Il secondo nel giro di poche ore. Dopo il jet finito fuori pista all'aeroporto di Torino Aeritalia di Collegno, infatti, nei cieli torinesi si è registrato un secondo incidente che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori.

All'Aero Club di Torino, dove è cominciata una manifestazione indetta per il centenario dell'Aeronautica militare alla quale domani prenderanno parte le Frecce tricolori, è andato in scena un imprevisto che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Incidente aereo a Torino

Un velivolo in fase di atterraggio è uscito di fuori pista e si è ribaltato. Secondo le primissime ricostruzioni, i piloti sono rimasti illesi e non ci sono state conseguenze nemmeno tra gli spettatori. Il ciclo di esibizioni è stato interrotto per qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perché il velivolo ha preso fuoco in pochi istanti dopo aver toccato il suolo, in fase di atterraggio.

Il pilota si è lanciato con il paracadute dopo avere azionato il sistema di emergenza.

